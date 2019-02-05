Bakan Soylu'dan "yaya öncelikli trafik" kampanyasına destek çağrısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yarın kampanya başlatacaklarını belirterek, vatandaşlara kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulundu. Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yarın Ankara Kızılay'da düzenlenecek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasına tüm vatandaşları davet etti. Bakan Soylu, paylaştığı videoda şunları kaydetti: "Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. 6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Haydi hep birlikte yarın bizler de bu kampanyadayız."

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