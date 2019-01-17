0553 313 94 23

Bakan Soylu'dan Savaş'a yalanlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "(Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerle ilgili iddiası) Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor"

17 Ocak 2019 Perşembe 17:34
Bakan Soylu'dan Savaş'a yalanlama

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Suriyelilerin Hatay'ın bazı ilçelerinde aday olması halinde belediye başkanlığını kazanabileceği iddiasıyla ilgili, "Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Hatay Belediye Başkanı bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor. Seçim hesabı için... Yalan bulaşıcıdır dikkat." ifadelerine yer veren Soylu, Hatay'ın ilçelerindeki seçmen sayıları ile vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayılarını da paylaştı.

Paylaşımda Hatay'daki seçmen sayısının 1 milyon 78 bin 420, vatandaşlık kazanan Suriyeli seçmen sayısının ise 12 bin 596 olduğu, Suriyeli seçmen oranının yüzde 1,17 olarak gerçekleştiği belirtildi. Aynı paylaşımda, vatandaşlık kazanan Suriyeli sayısının 20 bin 793, vatandaşlık kazanamayan Suriyeli sayısının ise 232 bin 757 olduğu kaydedildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, daha önce Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp 'Ben başkan adayıyım.' dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek." mesajını paylaşmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:34
  1. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. yalanlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her yerde aranıyor
    1. Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her..
    2. Yangında mahsur kalan 14 kişi..
    3. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    4. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    5. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    6. "Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin..
    7. Komşular cama bakınca gördüler! 18..
    8. Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun..
    9. Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
    10. Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert..
    11. 2 kişiyi öldüren kungfucunun 3...
    12. İngiltere ile AB, ayrılığı "mesajla"..
    13. 5 Suriyeli işçinin öldüğü mobilya..
    14. Karayolları yol durumu son dakika!..
    15. Antalya DOB "Çardaş Prensesi"..
    16. Mahkeme tescilledi! Hain Emre 4 ay..
    17. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    18. Korkunç olay! Kardeşiyle telefonda..
    19. Soylu'dan "Turkey Expo by Qatar"..
    20. Antik kentteki 2 bin 200 yıllık..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"