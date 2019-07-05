Bakan Soylu'dan Reyhanlı açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyanlı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Araç seyir halindeyken patladı. Patlayıcı zaman ayarlı olabilir. Etrafta en ufak bir hasar söz konusu değil'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Araç seyir halindeyken patladı. Patlayıcı zaman ayarlı olabilir'' ifadelerini kullandı. Soylu, ''Aracın içindeki geçici kimlikle Türkiye'de yaşayan 3 Suriyeli'den 2'si hayatını kaybetti. Biri ağır yaralı. Üçünün de kimlikleri belirlendi'' diye konuştu.

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