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Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan Portresi' genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:52
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan Portresi' genelgesi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazınlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 31 Temmuz'da yayımlanan genelge sonrasında, kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini asma hazırlıkları yaşanıyor. Soylu'lu yayımladığı genelgede, ''Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın www.illeridaresi.gov.tr adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim'' ifadelerine yer verildi. Genelge, bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerini yaptırıp, birimlerin girişine asıyor.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:52
  1. Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Erdoğan Portresi Genelgesi
  5. yeni genelge
  6. tüm birimlere dağıtıldı

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