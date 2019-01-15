0553 313 94 23

Bakan Soylu'dan polis merkezine sürpriz ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapımı devam eden 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek görevi başındaki polislerle bir araya geldi

15 Ocak 2019 Salı 04:34
Bakan Soylu'dan polis merkezine sürpriz ziyaret

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek görevi başındaki polislerle buluştu.

Bakan Soylu, Çankaya'ya bağlı Balgat semtinde yapımı süren 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğine sürpriz ziyarette bulundu.

Görevi başındaki polislerle bir araya gelen Soylu, büyük bölümü tamamlanan polis merkezi amirliği hakkında bilgi aldı.

Binada incelemelerde de bulunan Soylu, polislerle de sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 04:34
  1. emniyet
  2. İçişleri Bakanı
  3. polis
  4. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti
    1. Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz..
    2. Hakim ve savcıların görevde..
    3. Bakan Soylu'dan polis merkezine..
    4. ABD halkına göre hükümetin..
    5. Başkentte zincirleme trafik kazası
    6. Trump'tan ABD-Türkiye ekonomik..
    7. Afgan genç karbonmonoksit gazından..
    8. Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan ile..
    9. 'Ankesörlü telefon' soruşturmasında 16..
    10. PKK sevici Barış Atay'ın filminde..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    12. Manchester City 3 golle kazandı
    13. Ve Galatasaray'ın yeni transferi..
    14. Hatay'da fabrika yangını
    15. Üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır..
    16. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    17. Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması
    18. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    19. Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2019
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!