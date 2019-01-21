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Bakan Soylu'dan oryantiring şampiyonu astsubaya tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci olan ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından "2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu" seçilen astsubay Ahmet Kaçmaz'ı tebrik etti

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:09
Bakan Soylu'dan oryantiring şampiyonu astsubaya tebrik

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda ikinci olan ilk Türk sporcu astsubay Ahmet Kaçmaz'ı kutladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'da Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda dünya ikincisi ilk Türk sporcusu olan ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu seçilen Jandarma Astsubay Ahmet Kaçmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:09
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