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Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını cevaplıyor.

08 Eylül 2019 Pazar 10:10
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

Yeni kayyım atamaları olacak mı? HDP'ye yönelik protestoları nasıl değerlendiriyor? Kadına şiddet konusunda yeni çözüm önerileri var mı? Suriyelilerin durumu, PKK ve FETÖ ile mücadele, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlar ve gündeme dair yanıtları en çok merak edilen soruları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hafta Sonu'nda cevaplıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ABD ile ortak devriye

'Türkiye burada önleyici, düzenleyici bir rolü ve pozisyonu yönetiyor. Bölgede Türkiye, tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Burada işimizin kolay olmadığını söylemeliyiz. Bu coğrafyanın tam kalbindeyiz ama aynı zamanda bu coğrafyanın geçiş noktasıyız. Bugün eğer Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır.'

Avrupa'nın teröre bakışı

'Avrupa'dan bizim adli olaylarda iade taleplerimize verilen karşılık yüzde 85 civarında ama terörle ilgili iade taleplerine verilen karşılık yüzde 3 civarında. Maalesef Avrupa'nın bu tutumu ikili ilişkilere zarar vermektedir. Sürecin nedeni Avrupa'daki samimiyet eksikliği. Almanya'da son 2-3 yıldır PKK konusunda olumlu bir tutum var ama FETÖ'cüler konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil.'

Avrupa'ya kaçan FETÖ'cüler

'Yurt dışından bir teröristin bile getirebilmesi bile Türkiye'nin gücünü gösterir. Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atıyor. İğneyle kuyu kazdığımızı bilmenizi isterim.'

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:10
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. CNN Türk
  3. Hafta Sonu programı
  4. Hakan Çelik
  5. PKK
  6. HDP
  7. FETÖ
  8. kayyım
  9. Almanya

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