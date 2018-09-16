Bakan Süleyman Soylu'dan Menderes mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes ve arkadaşlarının bu ülke için demokrasiden başka bir şey istemediğini belirterek, "Bu ülkeye baraj yapmak, yol yapmak, tarımı, sanayiyi kalkındırmaktan başka ne arzusu oldu? Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun bu milleti güçlü kılmak, haklarını savunmaktan başka ne meselesi vardı?" dedi.

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen Eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57. yıl dönümlerinde anıldı.

Menderes'in kabrinin bulunduğu Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleşen anma töreni, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk milletinin dünyaya kaşı asla borçlu olmadığını, bilakis alacaklı olduğunu belirterek, Adnan Menderes'in demokrasiden başka bir şey istemediğini söyledi.

"BAŞKA MİLLETLERİ SÖMÜRGE YAYIP ZENGİNLEŞMEDİK"

Milletin gönlünde silinmez bir iz bırakan acı bir hatıranın yıldönümünde bu önemli mekanda buluşulduğunu hatırlatan Soylu, "Şu güzel ülkede yaşadığımız her günün, bilesiniz ki mutlaka bir bedeli olmuştur. Ne elde ettiysek, neye malik olduysak, öncesinde ya alınteri döktük, ya da canımızı, kanımızı, evlatlarımızı verdik. Cenab-ı Hakk’a karşı, elbette ki minnetimizin, borcumuzun sonu yoktur ve bedeli olamaz. Ama bu aziz millet, dünyaya karşı asla borçlu değildir. Bilakis hep alacaklıydık. Başka milletleri sömürge yapıp da zenginleşmedik." diye konuştu.

"Mazlum milletlerin ahını almadık. Kimsenin düzenini bozmadık." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Başkalarının üzerinde hesap yapmadık, tuzaklar kurmadık. Bunları anlatmamdaki maksadı, elbette ki hepiniz anladınız. Bu arkamda yatan 3 aslan, birer bedeldir, birer mücadeledir. Art niyetli hesaplara karşı, bu millete çektirilmiş acılardır, dökülmüş gözyaşlarıdır. Biraz ileride bir başka kubbenin altında yatan büyük bir dava adamı merhum Turgut Özal, aynı şekildedir. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitler ve gaziler, aynı şekildedir. 15 Temmuz gecesi elinde bayrak, dilinde kelime-i şehadet, aldığı abdest kurumadan evinden çıkarken, tekrar dönmeyeceğini bilen o aslanlar, yine aynı şekildedir. Çanakkale'deki, Kurtuluş Savaşı’ndaki o aslanlar yine aynı şekildedir. Bunlar bizim ödediğimiz bedellerdir. Biz bu bedelleri sadece, kendi ülkemizde, huzur içinde yaşamak istediğimiz için ödedik. Kendi bayrağımızın altında, kendi hür irademizle yaşamak, çocuklarımızı müreffeh bir ülkede büyütebilmek için ödedik. Size sormak istiyorum, Adnan Menderes, demokrasiden başka ne istedi? Bu ülkenin kalkınmasından, gelişmesinden, insanların inançları yüzünden horlanmamasından başka ne talebi oldu? Bu ülkeye baraj yapmak, yol yapmak, tarımı, sanayiyi kalkındırmaktan başka ne arzusu oldu? Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun bu milleti güçlü kılmak, haklarını savunmaktan başka ne meselesi vardı?

Konuşmanın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler önce Menderes ve diğer demokrasi şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, şehitler için dua okudu.

Program, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Aydın Menderes’in mezarlarının ziyaretiyle sona erdi.

Anma törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı.