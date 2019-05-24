Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu. Soylu, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti. Esnafla sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.



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