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Bakan Soylu’dan İstanbul’a bekçi müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da sivil toplum kuruluşları bir araya geldiği programda, “İstanbul’a 2 bin 900 bekçi görevlendirdik.

26 Şubat 2019 Salı 23:43
Bakan Soylu’dan İstanbul’a bekçi müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da sivil toplum kuruluşları bir araya geldiği programda, “İstanbul’a 2 bin 900 bekçi görevlendirdik. Şimdi İstanbul’a bin 200 civarında bekçi daha görevlendireceğiz. İstanbul’da bekçi sayısı 5 bin olacak” müjdesini verdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve muhtarlar ile düzenlenen programda buluştu. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. Salona giriş yapan Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Sahnede konuşmasında İstanbul’da gece kartalları olarak bilinen bekçilerin işe alımı ile ilgili müjde veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alımlar ile birlikte İstanbul’da toplam 5 bin bekçinin görev yapacağını söyledi.



“İstanbul’da bekçi sayısı 5 bin olacak”


Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında, “ Bekçi sistemini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ürettiği bir sistemdir. Vatandaşımız uyurken bekçi sokakların asayişini sağlamakla görev yapacağını ifade etti. İç işleri bakanlığı olarak hemen bekçiler ile ilgili atağa geçerek 10 bin bekçi aldık. İstanbul’a 2 bin 900 bekçi görevlendirdik. Şimdi İstanbul’a bin 200 civarında bekçi daha görevlendireceğiz. İstanbul’da bekçi sayısı 5 bin olacak” ifadelerini kullandı.



“İki tane karakol sözü aldık”


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Eyüpsultan ilçesine iki tane karakol sözünü aldığını ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Bu akşam Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’dan bir söz aldım. Akşemsetin bölgesine bir karakol yapacağız. Göktürk Bölgesine de yerimiz yol kenarında hazır bir oranında sözünü aldık. İki tane karakol sözü aldık. Demek ki Sayın Bakanımız Süleyman Soylu sık sık geldikçe daha ne sözler alacağız. Seçimlerde elimizden geleni yapacağız dik bir şekilde Cumhurbaşkanımızı eğilmeden kendi vatandaşlarımızın haklarını koruyabilecek bir halde onu masada oturtturacağız.Aksi taktirde hepimiz aynı sıkıntıları bir daha yaşarız arkadaşlar. Eyüpsultan ilçesini hizmet ve projelerimizi şekillendirirken 4 parçaya böldük. Hizmetimizi bu şekilde vatandaşlarımız ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:43
  1. doğa

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