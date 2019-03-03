0553 313 94 23

Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Bir vilayette (Diyarbakır) kendi partileri (HDP) içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içinde onları oradan alın dedim. Demin telefon geldi, aldılar"

03 Mart 2019 Pazar 22:54
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimat

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP'lilerin açlık grevi yapacakları istihbaratı üzerine, emniyet güçlerine yarım saat içinde onları oradan almaları talimatı verdiğini ve talimatının yerine getirildiğini bildirdi.

Soylu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otelde düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

HDP'nin yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduğunu, "Başkanlığı al, meclis üyeliğini ver" pazarlığı yaptığını belirten Soylu, FETÖ ve Kandil'in bütün unsurlarıyla beraber bu ittifaka destek verdiğini söyledi.

Soylu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çukur eylemlerine müdahale eden jandarma ve polis için "işgal askeri" denildiğini ifade ederek, "Bugün seçim ortamında 'Kürdistan'ı biz alacağız, batıda da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' dendiği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz? Bu lafı yiyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

Aldığı bir bilgiyi programa katılanlarla paylaşan Soylu, "Bir vilayette (Diyarbakır) kendi partileri (HDP) içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içinde onları oradan alın dedim. Demin telefon geldi. aldılar." şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan'a destek istedi.

Kaplan'ın projelerini anlattığı programa, bazı milletvekilleri, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:54
  1. "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"
  2. BEYPAZARI
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da oto yedek parçacıda yangın korkuttu
    1. Kartal’da oto yedek parçacıda yangın..
    2. 60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya..
    3. Kartal'da yedek parça deposunda yangın
    4. Erkan Sözeri: "Maçın zor olacağını..
    5. Maçın ardından
    6. Hastaneden makam aracıyla alınıp o..
    7. Çocuk Atletizmi Projesi devam ediyor
    8. Operasyon düzenlendi! O etlere el..
    9. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    10. Guiado, Venezuela’ya doğru yola çıktı
    11. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    12. Bakan Murat Kurum ana ocağını ziyaret..
    13. 3. İlçe Müftüleri Kongresi başladı
    14. Baltayla saldıran kardeşini öldürdü!
    15. Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık..
    16. Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya..
    17. Merseyside derbisinde yara alan..
    18. Cinsel istismarlar kiliseden soğuttu
    19. Kral 2. Abdullah'tan Arap ülkelerine..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. ABD vatandaşı doktora Suudi..
    22. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!..
    23. 68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul..
    24. Maçın ardından
    25. CHP'de Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığı..
    26. "CHP'nin projelerinin ne olduğunu..
    27. Hindistan Kalaşnikov üretmeye başladı
    28. Süleyman Soylu'dan operasyon..
    29. AK Parti'nin Seyhan adayı Fikret..
    30. Hortum seraları böyle vurdu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler
    Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler