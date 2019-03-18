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Bakan Soylu'dan "Çanakkale" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:09
Bakan Soylu'dan "Çanakkale" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Çanakkale’den sadece bir zaferle dönmedik. Bugün terörle mücadelemizdeki sarsılmaz cesaretimiz ve kararlılığımız, göçü yönetirken kullandığımız merhamet ve vicdanımız, 15 Temmuz gecesi bizi meydanlara indiren vatan aşkımız, 104 yıl önceden bize miras kalan Çanakkale ruhunun eseridir." ifadesini kullandı.

Soylu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soylu mesajında, etkileri hem yaşandığı savaş meydanlarının hem de yaşandığı yüzyılın dışına taşan ve kendinden sonra gelenlere sadece bir vatan değil "Çanakkale ruhu"nu miras bırakan bir zaferin 104. yıl dönümünün idraki içerisinde belirtti.

Çanakkale Zaferi’ni değerli kılanın, sadece Seyit Onbaşı’nın, Mehmet Çavuş’un, Nusrat Mayın Gemisi’nin ve binlerce kahramanın gösterdikleri cesaret ve maharet olmadığının altını çizen Soylu, mesajında "Çanakkale Savaşı’nı asıl değerli kılan, dünyada zulmün, kaba kuvvetin merhamet ve iman karşısında her zaman yenileceğinin dünyaya haykırılmış olmasıdır." ifadesine yer verdi. Soylu, şunları kaydetti:

"Savaş kazanmak, sadece silah ve mühimmat işi değil, maneviyat işidir. Çanakkale Boğazı’nın Ege tarafında kara bulutlar gibi denizi kaplayan demir yığınları, ayaklarında doğru dürüst postalları bile olmayan; erzağı, iaşesi, mermisi, silahı kıt ama imanı güçlü, vicdanı geniş, merhameti bol bir avuç insan karşısında eriyip gitmiştir. Ezineli Yahya Çavuş, askerlerine verdiği emirde 'Arkadaşlar, düşman çok, mermi az. Mümkünse bir mermi ile birden fazla düşman öldürün. Allah bizimle beraberdir' derken, Çanakkale Savaşı’nın bu anlamda kısa bir tarifini de yapmıştır.

Mermilerin havada çarpıştığı, dünyanın muharebe yoğunluğu en fazla olan savaşlardan birisi olan Çanakkale Savaşı’nda aslında biz kendi kimliğimizin de tarifini yaptık. Çanakkale Şehitliği’nde bulunan 15-16 yaşındaki gençlerden, askeriyle omuz omuza şehit düşen subaylara; okuduğu okulu bırakıp gelip Kanlı Sırt’ta şehit düşen tıp öğrencilerinden, Anadolu’nun her şehrinden ve Şam’dan, Halep’ten, Hama’dan, İdlib’den, Deyrezzor’dan, Lazkiye’den bu toprakların savunması için gelen aslanlar, esasen bizim kim olduğumuzu, bu coğrafyanın çocuklarının gerçek kimliğini dünyaya hal diliyle ifade etmişlerdir.

Biz Çanakkale’den sadece bir zaferle dönmedik. Bugün terörle mücadelemizdeki sarsılmaz cesaretimiz ve kararlılığımız, göçü yönetirken kullandığımız merhamet ve vicdanımız, 15 Temmuz gecesi bizi meydanlara indiren vatan aşkımız, 104 yıl önceden bize miras kalan Çanakkale Ruhu’nun eseridir. Bugün hangi mücadeleyi veriyorsak aynı ruhtan ilham almaktayız, yarın da bu ülke için ne yapacaksak, yine aynı ruhtan ilham alacağız. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını ilk günkü heyecan ve gururla kutluyor; başta, o büyük zaferin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’deki bütün şehit ve gazilerimizin, bu ülke için şehit ve gazi olmuş bütün geçmiş büyüklerimizin, evlatlarımızın hepsine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:09
  1. 18 Mart Șehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104.Yıl Dönümü
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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