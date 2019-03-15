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Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi. Bakan Soylu, "Meral Akşener'in nasıl ihanet ettiğini söylerim. 28 Şubat'ta kimlerle iş tutuğunu da çıkıp söylerim" ifadelerini kullandı.

15 Mart 2019 Cuma 15:45
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ihanetle suçlayan Soylu, “Ben Meral Akşener ile Doğru Yol zamanında siyaset yaptım, Tansu Hanım'a ihanet etti. 'Hadi yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. 28 Şubat'ta kimlerle iş tutuğunu çıkıp söylerim." dedi.

Yerel seçim öncesi Türkiye’yi karış karış gezen Bakan Soylu, yoğun gündem arasında İnternethaber'e açıklamalarda bulundu. 'Zillet İttifakı'nın parçası olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Akşener kime ihanet etmedi ki

Meral Akşener 6 ay bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapamadı. Bulunduğu yerde 6 aydan fazla duramaz. Şimdi bir taraftan FETÖ'nün kumpasında olacaksın, bir taraftan bu ülkede yalan söyleyeceksin, Cumhurbaşkanımızın laflarını, farklı şekilde millete ifade etmeye çalışacaksın, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun kuklası olacaksın. Hadi oradan. 'Hadi yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. Oraya buraya gidip birilerinin aleyhinde konuşmak olmaz.

Nasıl ihanet ettiğini söylerim

Meral Akşener, attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Nasıl ihanet ettiğini söylerim. Tansu Çiller’e, Devlet Bahçeli'ye nasıl ihanet ettiğini, kimlerle pazarlık içerisinde olduğunu söylerim. Yazıklar olsun be. Benden önce de İçişleri Bakanı vardı, benden sonra da İçişleri Bakanı olacak, bizden çok var ama bu memleket bir tanedir, bir tane. Biz bu memlekete kurbanız.”

Kılıçdaroğlu akıl tutulması yaşıyor

Kılıçdaroğlu'nun ‘YPG Türk askerine mi saldıracak?’ şeklindeki ifadesi akıl tutulmasıdır. PYD'nin de PKK'nın da sözde lideri Apo'dur. Kandil yönetir PYD'yi de PKK'yı da. Kimlerin olduğu, ortaya koyduğu, hangi eylemleri yaptıkları bu dosya bir özeti. Bu, bunun iki, üç katı kadar büyük bir külliyat. Oradaki aktörlerin ne işe yaradığı, hangi işlerin içerisinde bulundukları, nasıl yönettikleri. Sabri Ok'tan Muzaffer Ayata'ya, Muhammed Tahir'den diğer tarafta Ferhat Abdi Şahin denilen Suriye'deki silahlı organizasyonun başındaki adama kadar. Bunlar nereden peydah oldu, bunlar PKK'dan peydah oldular.

Cumhur ittifakı yüzde 50'yi aşar

Vatandaşın sıkıntısı var mı? Elbette var. Büyüyen ülkelerin böyle kendine ait trendleri söz konusu olur. Bir de bu kadar saldırılara karşı kendini muhafaza etmek isteyen bir ülke. Evet, bunu yine Tayyip Erdoğan ve AK Parti yapar, Cumhur İttifakı'nın gücüyle çok daha iyi yapılır. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin üzerinde oy alacağını düşünüyorum. Bu desteğe gelecek 4,5 yıl için Türkiye'nin ihtiyacı var.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:45
  1. süleyman soylu
  2. meral akşener
  3. AK Parti
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Cumhur İttifakı

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