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Bakan Soylu ve Bingöl Valisi'nden flaş açıklama: Depremde bir gözetleme kulesi yıkıldı: 3 yaralı var

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Erzurum, Muş, Diyarbakır ve Elazığ'da da hissedildiği bildirildi. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:03:00 - 2020-06-14 18:12:33
Bakan Soylu ve Bingöl Valisi'nden flaş açıklama: Depremde bir gözetleme kulesi yıkıldı: 3 yaralı var

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak açıklandı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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