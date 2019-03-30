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Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren personele hediye takdim etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentte gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında başarı gösteren emniyet personellerini ödüllendirdi.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:06
Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadelede başarı gösteren personele hediye takdim etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentte gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında başarı gösteren emniyet personellerini ödüllendirdi.


Ankara’da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında başarı gösteren emniyet personeline yönelik hediye taktim töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Soylu’nun katıldığı törende; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve teşkilat mensupları yer aldı.


İçişleri Bakanı Soylu törende yaptığı konuşmasında, "Hem milletimize hem de etrafımızdaki mazlumlara karşı insani bir sorumluluk taşıyoruz. Şehirlerin asayişi ve trafiği ile beraber insan hayatının tehdit edildiği terör, uyuşturucu gibi tehlikelerle, insan onurunun ve hatta ekonominin tehdit edildiği siber suçlar gibi yeni suç türleri ile insanlığın vicdanını tehdit eden göçmen kaçakçılığı gibi küresel bir utançla yoğun bir mücadele halindeyiz. Bütün bu suçların odağında uluslararası yapılar olan PKK ve FETÖ terör örgütleri ile de kıyasıya mücadele ediyoruz" diye konuştu.



"Çarşı ve mahalle bekçi sayısı 20 bin 661 kişiye çıkarıldı"


"Aziz milletimizin güvenliğini sağlamak için en büyük gücümüz köklü devlet geleneğimiz içinde şanlı ve büyük bir tarihle yer alan köklü güvenlik kurumlarımızdır" sözlerini kullanan Soylu, "Bunlardan en önemlilerinden birisi de göğsünüzde taşıdığınız, yıldızlarla temsil ettiğiniz 174 yıllık Türk Polis Teşkilatı’dır. 2016 yılından itibaren yapılan kademeli alımlar ile çarşı ve mahalle bekçi sayısı 20 bin 661 kişiye çıkarıldı ve en son alınacak 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi ile beraber 28 bin üzeri bir rakama taşınacak. Bekçilerimizin alımı ile beraber sahada olumlu yansımalarını gördük. Özellikle bekçilerimiz, çevik kuvvetimiz, narkotiğimiz ve tüm birimlerimiz ile birlikte Ankara mala karşı işlenen suçlar ve evden hırsızlık olaylarında 2017’de ilk 5’teyken, tedbirlerimiz ve tüm arkadaşlarımızın gayreti ile 2018’de mala karşı işlenen suçlarda 36’ncı, evden hırsızlıkta ise en iyi 2’nci sıralamaya gerilemiştir. Türkiye’deki bütün hırsızlık olayları sayısı ise 2017’den 2018’e yüzde 20,1 azalış göstermiştir" şeklinde konuştu.



"1 gram uyuşturucu için de takipteyiz"


Organize suç çeteleriyle büyük bir mücadele içinde olduklarını belirten Soylu, "Bu çetelere yönelik operasyonlarda 2017 yılında yakalanan şüpheli şahıs sayısı 100’dü, bu sayı 2018 yılında 364’e yükselmiştir. Özellikle uyuşturucu konusunda 2017 yılında Türkiye’de bin 941 insanımızı uyuşturucudan kaybettik. Aldığımız önlemlerle, yaptığımız mücadelelerle bu sayı 2018’de yarı yarıya düştü. Sadece bir günde 7.2 ton esrar yakaladığınız oldu. 18 Avrupa ülkesinin yıllık yakalamasından fazla bir rakamdır. 2017 ve 2018 yılları arasında Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu sayısını, 2017 ve 2016’ya göre neredeyse iki katından fazlasına çıkartarak yüzde 25 artırdık. 2018’de uyuşturucudan 23 bin 134 kişiyi, yılbaşından bugüne kadar da 5 bin 406 kişinin tutuklanmasını sağladık. Ankara’da narkotik suçlara karşı düzenlediğimiz operasyon sayısı 2018’de 4 bin 520, 2019’un sadece ilk üç ayında ise bin 198’dir. Yani sadece büyük miktarda operasyonlar peşinde değiliz. 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz" ifadelerine yer verdi.


Soylu törenin sonunda başarılı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personel ile Altındağ-Merkez Polis Merkezi Amirliği bölgesinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerine hediyelerini takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından kahvaltı programıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:06
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