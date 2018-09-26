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Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlenen operasyonlarda Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandığını belirtti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu, "2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
  1. İçişleri Bakanı
  2. Süleyman Soylu
  3. Uyuşturucu ile mücadele toplantısı
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. uyuşturucudan tutuklananlar
  6. açıklama

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