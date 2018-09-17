Soylu öğrencileri uyardı: Onlarla sakın konuşmayın!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Öğrencilere hitaben) Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlara 'Al bu hapı iç, rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin."17 Eylül 2018 Pazartesi 10:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Öğrencilere hitaben) Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlara 'Al bu hapı iç, rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin." dedi.
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