Bakan Süleyman Soylu ülkesine dönen 'Suriyeli' sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar 21 bin 93 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere geri dönmüştür" dedi.

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