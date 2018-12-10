THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yaşayan ve sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

3 milyon 611 bin Suriyeli

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı
  3. Fas

YORUM YAZ

  • misafir...misafir...31 dk önce
    AZALACAGINA COGALIYOR...
  • Ayhan OzdereAyhan Ozdere1 sa önce
    Rakamlar yüksek. Bu insanlar geçici kaldığını bilmeli. Toprak satın almalarına izin verilmemeli örneğin. Ayrıca zaten bir kaç çocuğu olan bir ailenin hala ısrarla bu zor şartlarda neden çocuk yapar? Zamanla bizim demografik (nüfus) yapımızı ve milli değerlerimizi olumsuz etkileyeceklerdir. Şimdiden okul düzenini bozdular. Derslerde sorun var. Dil bilmemek en önemlisi.
  • ahmet demirahmet demir1 sa önce
    bir an önce hepsini sınır dışı edelim
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019
  1. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
  3. Bahçeli'den Binali Yıldırım açıklaması
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan..
  5. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
  6. Turkcell'li yüzücüler dünya arenasında
  7. Sözcü yazarlarına FETÖ'den hapis talebi
  8. Meteoroloji uyardı! Ankara'ya kar..
  9. Korkutan haber! 13 öğretmen yaralı
  10. Uluslararası Mersin Maratonu'na doğru
  11. Kartal'dan İstanbul Havalimanına nasıl..
  12. Setur'un Nişantaşı şubesi açıldı
  13. Taksim'den İstanbul Havalimanına nasıl..
  14. Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri..
  15. Ali Koç'tan Kılıçdaroğlu'na: 30 milyon..
  16. Bozkurt işaretiyle ilgili flaş..
  17. Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Geri..
  18. Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019
  19. Ankara'ya kar geliyor
  20. Küme düşme hattında bulunan..
Laikçi linç görevden aldırdı
Laikçi linç görevden aldırdı
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!