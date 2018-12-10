Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yaşayan ve sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı.10 Aralık 2018 Pazartesi 14:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
3 milyon 611 bin Suriyeli
Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.
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