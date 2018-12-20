Bakan Soylu Türk-İş'i ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:"Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim"20 Aralık 2018 Perşembe 18:11
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk-İş'i ziyaretine ilişkin, "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." dedi.
Soylu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.
- "Ben hep işçinin yanındayım"
Türk-İş binasına gelişinde basın mensuplarının bugün 3'üncüsü gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına ilişkin sorusu üzerine Soylu, "Ben hep işçinin yanındayım." yanıtını verdi.
Süleyman Soylu ile Atalay'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Bakan Soylu, Türk-İş binasından ayrılışında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine ise "Asgari ücret görüşmelerini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Ben, Ergün (Atalay) ağabeyi ziyarete geldim." şeklinde konuştu.
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