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Bakan Soylu: Trafik ışıkları veya polis varsa geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılındaki trafik kazalarında olay yerinde veya bir ay içerisinde hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 427 olduğunu belirtti.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Bakan Soylu: Trafik ışıkları veya polis varsa geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik ışıkları ve polisin olduğu yerde, geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir. Geçiş üstünlüğünde eğer kırmızı, sarı ve yeşil ışık varsa ona riayet etmek lazım. Bunların olmadığı yerler var mesela yaya geçitleri, okul ve hastane önleriyle kavşaklar. Buralarda geçiş üstünlüğü yayadadır." dedi.

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılındaki trafik kazalarında olay yerinde veya bir ay içerisinde hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 427 olduğunu belirtti.

Otobüs kazaları, göçmenleri ve mevsimlik işçileri taşıyan araçların kazaları sebebiyle 2018'in ilk 6 ayının çok kötü geçtiğini belirten Soylu, buna rağmen 2018'de 6 bin 683 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

2018'in Kasım-Aralık, 2019'un Ocak-Şubat aylarından oluşan son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre, 763 olan ölümlü trafik kazasının yüzde 29 azalışla 544'e düştüğünü aktaran Bakan Soylu, 971 olan hayatını kaybeden insan sayısının ise yüzde 34 azalışla 638'e düştüğünü bildirdi.

- "Vatandaşımız yaya öncelikli trafiğe hassasiyet gösterdi"

Yılda bin 700 yayanın trafikte hayatını kaybettiğine işaret eden Soylu, "Bizim bu rakamı bir bilinçle beraber azaltmamız lazım. Vatandaşımız yaya öncelikli trafiğe hassasiyet gösterdi. Vatandaşımıza şükran doluyum. Birçok insanla görüşüyorum, 'Vatandaş bize fırça atıyor.' diyor. Benim de bu hoşuma gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Herkes frene basacak"

Yaya öncelikli trafikte bazı yanlış anlaşılmaların olduğuna değinen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Trafik ışıkları ve polisin olduğu yerde geçiş üstünlüğü hakkını onlar verir. Geçiş üstünlüğünde eğer kırmızı, sarı ve yeşil ışık varsa ona riayet etmek lazım. Bunların olmadığı yerler var mesela yaya geçitleri, okul ve hastane önleriyle kavşaklar. Buralarda geçiş üstünlüğü yayadadır. Herkes frene basacak kimse kusura bakmasın. Bastırır mıyız? Ben 1 Nisan'dan sonra bastırırım, hiç kimsenin endişesi olmasın."

- "Uygulamalarımız, habercilik anlamında da keyifli olacak"

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliği, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına "Önce Yaya Uygulaması" konulu genelge gönderildiğini vurgulayan Soylu, "Yayımladığımız bir genelgeyle temmuz ayına kadar tüm yaya geçitlerinin önüne 'Önce Yaya' amblemiyle beraber görseller çizilecek. Ondan sonraki uygulamalarımız keyifli olacak. Habercilik anlamında da hoşunuza gidecek." dedi.

Trafik bilincinin artırılması için son 2 yılda 4,5 milyon öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Soylu, bu yıl da 2 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. önce yaya

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