0553 313 94 23

Bakan Soylu trafik denetiminde uyardı: Alkolden farkı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'nun Gerede ilçesindeki denetimlerinin ardından Sakarya'ya gelerek Anadolu Otoyolu'ndaki trafik akışını havadan denetledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:13
Bakan Soylu trafik denetiminde uyardı: Alkolden farkı yok

Helikopterle Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'na inen Soylu'yu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile diğer yetkililer karşıladı.

Trafik denetimine katıldı

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı gişelerinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimine katılan Soylu, sürücülerle bir süre sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara hediyeler veren Soylu, dikkatli gitmeleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetim sonrasında gazetecilere açıklama yapan Soylu, kendisinin Bolu ve Sakarya'da denetimde bulunduğunu, ekiplerin ise Türkiye'nin her yerinde bu denetimlere devam ettiğini söyledi.

"Tatil dönüşü biraz yayılmış durumda"

Bakan Soylu, vatandaşların evlerine sağ salim dönebilmesi için denetimlerin bayram süresince yapıldığını belirterek, "Anlaşılıyor ki tatil dönüşü biraz yayılmış durumda. Dün akşam itibarıyla biraz yoğunluk vardı. Bugün yoğunluk nispeten aynı noktada." diye konuştu.

"Cep telefonuyla koşanlar..."

Sürücülere dinlenerek gitmeleri tavsiyesinde bulunan Soylu, araç takip ve hız kurallarına uyulmasını da istedi. Kemer takma konusunda duyarlı olunması gerektiğini de vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Kemer konusunda bir duyarlılık olduğunu bütün arkadaşlarımız ilettiler. Maalesef cep telefonu konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü benim de kendi tespitlerim var. Cep telefonuyla konuşma hala devam ediyor. Birçok uyarılarımıza, bu konulardaki denetimlerimize rağmen... Onun için sürücülerimize dönerken cep telefonsuz bir yolculuk diliyoruz. Konuşmasınlar çünkü dikkati 4 kat fazla dağıtıyor, alkollü sürücüyle aralarında bir fark kalmıyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 00:13
  1. Sakarya
  2. Bolu
  3. süleyman soylu
  4. Anadolu Otoyolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Süper Kupa’nın sahibi, Chelsea’yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool oldu.
    1. UEFA Süper Kupa’nın sahibi, Chelsea’yi..
    2. Kağıthane’de facianın eşiğinden dönüldü
    3. Isparta’da trafik kazası: 10 yaralı
    4. Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu!
    5. Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma..
    6. UEFA Süper Kupa: Liverpool: 2 -..
    7. Bayramın son gününde 43 ilin geçiş..
    8. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci..
    9. Pakistan'ın bağımsızlık günü
    10. Emniyet Genel Müdürü Aktaş trafik..
    11. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi..
    12. Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna..
    13. Bakan Soylu trafik denetiminde uyardı:..
    14. Yemen hükümeti Marib'e yeni komutan..
    15. ABD’de tahvil piyasalarındaki resesyon..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2019
    17. Ağustos ayında Didim’e yağmur sürprizi
    18. UEFA Süper Kupa: Liverpool: 1 -..
    19. Fransa'da 1 ton kokain ele geçirildi
    20. Aydın’da trafik kazası; 1 kişi ağır..
    21. Kayganlaşan yolda metrelerce..
    22. Elektrik direğinden düşen adam ağır..
    23. ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman..
    24. Trafoda patlama sonucu yangın kamerada
    25. Kestiği kavağın altında kalarak..
    26. 15 bin 822 liralık elektrik faturası..
    27. "MİT personeliyim" dedi, 6 kişinin..
    28. Karısını öldürüp jandarmaya teslim oldu
    29. Marmara Adası yangınında 2 tutuklama!
    30. ASAP Rocky davasında karar
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Siyonistler baklayı ağzından çıkardı! Gözlerini Mescid-i Aksa'ya diktiler
    Siyonistler baklayı ağzından çıkardı! Gözlerini Mescid-i Aksa'ya diktiler
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Gerilimde son perde! 'Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız!'
    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu S-400 tehdidine karşılık orayı işaret etmişti! ABD'den dikkat çeken İncirlik çıkışı
    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu S-400 tehdidine karşılık orayı işaret etmişti! ABD'den dikkat çeken İncirlik çıkışı

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
    Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın
    Üniversite kazanan öğrencilere uyarı! Sakın imzalamayın