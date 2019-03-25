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Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmelerihalinde açığa alınacağını bildirdi

25 Mart 2019 Pazartesi 22:40
Bakan Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmelerihalinde açığa alınacağını bildirdi

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:40
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