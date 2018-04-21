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Bakan Soylu açıkladı: 15 Ekim'e kadar sürecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik1 Nisan'da başlatılan ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarının 15 Ekim'e kadar süreceğini açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:22
Bakan Soylu açıkladı: 15 Ekim'e kadar sürecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bölge valileri ile bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada terör örgütünün lojistik merkezlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların önemine dikkat çekti.

2017'DE İLKBAHAR-YAZ DÖNEMİNDE 28 BİN 214 OPERASYON

Terör örgütünün barınma ve üstlenmesini engellemek için 2017'den itibaren ilkbahar-yaz, sonbahar ve kış operasyonlarını programladıklarını belirten Soylu, "2017 ilkbahar-yaz döneminde 28 bin 214 operasyon gerçekleştiridik" dedi. Soylu, bu operasyonlarda 1583 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

975 BARINAK VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Terör örgütünün 975 barınak ve sığınağının da imha edildiğini ve bunun etkisiz hale getirilen terörist sayısı kadar önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Bir taraftan terösitleri, bir taraftan da teröristlerin barınacakaları, lojistik destek alacakları, korunacakları, hatta sözde eğitim yapacakları yerleri tarumar ettik" diye konuştu.

İmha edilen bu noktalarda teröristlerin eylem hazırlıklarını yaptığını ve bomba imal ettiğini kaydeden Soylu, operasyonlar sırasında 2005'i ağır olmak üzere 2926 silah, 1002 mayın ve EYP ile 2984 el bombası ele geçirildiğini söyledi.

2017 sonbahar döneminde 33761 operasyonda 793 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Soylu, 1006 barınağın imha edildiğini, çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini anlattı.

MÜHİMMAT VE PATLAYICI SAYISINDA AZALMA VAR

Sonbaharda sahayı daha fazla kontrol altına almaya çalıştıklarını anlatan Soylu, operasyon ve imha edilen barınak sayısının arttığını buna karşılık ele geçirilen mühimmat ve patlayıcı sayısında azalma olduğunu söyledi. Soylu, bunun nedeninin bir önceki dönemde terör örgütünün lojistik merkezlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların başarısı olduğunu söyledi.

KIŞ DÖNEMİNDE 509 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ

2017 kış döneminde 5'i büyük 81'i orta ölçekli 3949 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Soylu, 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, 509 sığınak ve barınağın imha edildiğini söylediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini anlattı.

Soylu, 1 Nisan 2018 itibarıyla başladığını belirttiği ilkbahar-yaz döneminde şu ana dek 2424 operasyon icra edildiğini söyledi. Operasyonlarda 123 teröristin etkisiz hale getirildiğini anlatan Soylu, 15 Ekim'e kadar bu dönemin süreceğini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:22
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. Süleyman soylu
  4. terör operasyonları

YORUM YAZ

  • Ömer GençÖmer Genç36 dk önce
    Soylu Bakan milli Adam seni seviyoruz.
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