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Bakan Soylu, Sudan'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sudanlı mevkidaşı Ahmed Bilal Osman ile görüştü- Soylu: - "Maalesef bugün dünyada kurulan oyunu kabul etmek mümkün değildir. Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve dünyada birçok bunlara muadil bölgelere uygulanan politikalar, kabul edilebilir politikalar değildir"- "Eğer bugün biz daha fazla birlik içerisinde olmaz, daha fazla birbirimizle iyi anlaşma zeminleri oluşturmaz, omuz omuza, sırt sırta bir mücadele içerisinde olmazsak, maalesef bugünkü dünya düzeni, bugünü de bize arattırır hale gelir"

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:27
Bakan Soylu, Sudan'da

HARTUM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada kurulan oyunu kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve dünyada birçok bunlara muadil bölgelere uygulanan politikalar, kabul edilebilir politikalar değildir." dedi.

Soylu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sudan'da, İçişleri Bakanlığında resmi törenle karşılandı.

Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman'ın makamındaki baş başa görüşme öncesi gazetecilere açıklama yapan Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan halkına selamını iletti.

Gösterdikleri ilgiden dolayı Sudanlılara teşekkür eden Soylu, "Bizler çok köklü bir kardeşliğe sahibiz. Bu kardeşliğe bize bağışlayan Cenab-ı Allah'tır. İnanıyorum ki ilişkilerimiz bugüne kadar çok üst seviyeye geldi. Bugünden sonra çok daha üst seviyede devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin de Sudan'ın da meselelere bütün taraflarıyla bakması gereken bir dönemden geçildiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer sadece bugünü yaşadığımızı düşünürsek yanılırız. Biz bir taraftan dünü, bir taraftan bugünü ama esas yarını yaşıyoruz. Maalesef bugün dünyada kurulan oyunu kabul etmek mümkün değildir. Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve dünyada birçok bunlara muadil bölgelere uygulanan politikalar, kabul edilebilir politikalar değildir. Tarih bize bugün başka bir sorumluluk veriyor. Eğer bugün biz daha fazla birlik içerisinde olmaz, daha fazla birbirimizle iyi anlaşma zeminleri oluşturmaz, omuz omuza, sırt sırta bir mücadele içerisinde olmazsak, maalesef bugünkü dünya düzeni, bugünü de bize arattırır bir hale gelir. Görevlerimiz bu büyük medeniyetlerin bugün insanlığın duyduğu ihtiyacı onlara iletmesini sağlamaktır."

Dünyada kendini büyük ülke zannedenlerin kurdukları tezgahlara işaret eden Soylu, "Bütün bunlar, bizim bakmamız, gözetmemiz ve değerlendirmemiz gereken meselelerdir. Güvenlik meselelerimizi hep birlikte aşarız. Terörle, göçle, uyuşturucu ve uluslararası sistemle mücadelede ediyoruz. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Cumhurbaşkanınızın dostlukları, bir taraftan milletimizin birbirine olan sadakatleri ve samimiyetleri aslen bize çok güzel rehber olmaktadır. Bakanlıklarımızın arasındaki ilişkiler bunun en güzel örneğidir. Bu yeterli değildir. Bunun için burada ülkem adına İçişleri Bakanlığından, polisimizden, jandarmamızdan, göç teşkilatlarımızdan ne isteğiniz varsa bizim için emir telakki eder." dedi.

Türkiye ve Türk halkının Sudan'a karşı büyük bir sevgisi olduğunu ve bunun her geçen gün arttığını anlatan Soylu, Sudan'da kendilerini evlerinde hissettiklerini vurguladı.

15 Temmuz'da Türkiye'ye kayıtsız şartsız destek veren Sudan'a teşekkür eden Süleyman Soylu, Sudan'ın terör örgütü FETÖ ile mücadelede dimdik yanlarında olduğunu sözlerine ekledi.

- "Her konuda Türkiye ile çalışmak için hazırız"

Ahmed Bilal Osman da Bakan Soylu'yu Sudan'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sudan ile Türkiye arasında bir iş birliği bulunduğunu belirten Osman, bu iş birliğinin devam etmesini temenni etti.

Her konuda Türkiye ile çalışmak için hazır olduklarını vurgulayan Osman, Bakan Soylu'ya iş birlikleri için teşekkürlerini bildirdi.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:27
  1. görüşme
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman

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