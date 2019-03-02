0553 313 94 23

Bakan Soylu, sınırda görevli askerin babasıyla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde nöbet tutan Uzman Çavuş Mustafa Baykal'ın telefonla görüştüğü babasıyla Bayburt'ta bir araya geldi

02 Mart 2019 Cumartesi 16:15
Bakan Soylu, sınırda görevli askerin babasıyla buluştu

BAYBURT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşı gecesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Evliya Tepe Üs Bölgesi'nde nöbet tutan Uzman Çavuş Mustafa Baykal'ın telefonla konuştuğu babası Selim Baykal ile Bayburt'ta buluştu.

Soylu, AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak'ın projelerinin tanıtıldığı toplantı öncesinde Selim Baykal ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

Baykal, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Soylu ile yılbaşı gecesi oğlunun telefonundan konuştuğunu söyledi.

Süleyman Soylu'nun görüşme sırasında kendisine Bayburt ile ilgili sorular sorduğunu anlatan Selim Baykal, "Kendisinin de küçük yaşlardayken babasının görevi nedeniyle Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ikamet ettiğini biliyoruz. Sorusuna Bayburt şivesiyle verdiğim cevaplar haberlere konu oldu, sosyal medyada da gündem oldu. Tabii o gece uykunun verdiği bir rehavet de vardı. Uykudaydım, oğlumun telefonunun sesine uyanmıştım." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu ile görüştüğü için memnun olduğunu dile getiren Baykal, şunları kaydetti:

"Ben 4 evladıma 9 yıldır hem analık hem de babalık yapıyorum. Evladımı vatan için gönderdim, sınırda bekleyecek. Gerekirse kanının son damlasına kadar orada vatani görevini yapacak uzman çavuş olarak. Vatanın neresi olursa, dağında taşında... Allah hiçbirinin ayaklarını taşa değdirmesin. Oğlum bir hafta buraya izne geldi ve tekrar görev yerine döndü. Onlar orada görevini yapacak ki biz de burada rahat yaşayalım."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:15
  1. Asker babasıyla bir araya geldi
  2. Bayburt
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1 - Abalı Denizlispor: 2
    1. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
    2. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
    3. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
    5. Futbol: TFF 3. Lig
    6. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
    7. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
    9. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
    10. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
    11. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
    12. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
    13. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    14. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    15. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    16. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    18. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    19. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    20. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...