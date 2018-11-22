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Bakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 14:12
Bakan Soylu, sınır güvenliği toplantısına katıldı

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen sınır güvenliği toplantısına başkanlık etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile bu illerden emniyet müdürleri, askeri yetkililer, kaymakamlar ve sınır hattında görevli diğer ilgililer katıldı.

Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörden temizlenen bölgelerde gelinen son nokta, yapılması gerekenler ve bölgenin daha hızlı kalkındırılması için yapılacak çalışmaların ele alındığı öğrenildi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:12
  1. Gaziantep
  2. Hatay
  3. Kilis
  4. sınır güvenliği
  5. Süleyman Soylu

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