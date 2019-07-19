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Bakan Soylu selden kurtulan genci ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki selde ağaca tırmanarak hayatta kalan ve helikopterle kurtarılan Furkan Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu- Furkan Kaplan:- "Su içeriye doğru gelmeye başladı, ev yattı, biz orada kaldık. Hepimiz bir odada kaldık. Yatak devrildi, annem kardeşlerimi kucakladı, ben de onları tuttum. Biraz sürüklendim, evimizin arkasında fındık ocakları vardı, oraya tutunduk biraz. Çok su geldiği için bırakmak zorunda kaldık, boğulacaktık. Az bir şey sürüklendik, bana odun vurunca onlardan koptum"

19 Temmuz 2019 Cuma 00:51
Bakan Soylu selden kurtulan genci ziyaret etti

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selden kurtulan genç ile görüştü.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen yerlerden Esmahanım köyünde annesi, kardeşleri ve yakınlarıyla sele kapılan ve bir ağaca tırmanarak hayatta kalan Furkan Kaplan'ı, Düzce merkezdeki halasının evinde ziyaret etti.

Aile bireylerine geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, yaklaşık 2 saat ağaç üzerinde kaldıktan sonra askeri helikopterle kurtarılan Kaplan'dan olaya ilişkin bilgi aldı.

- "Annem kardeşlerimi kucakladı, ben de onları tuttum"

Büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Köye çok yağmur yağdı, sel geldi. Amcam bizi çağırdı, 'Gelin bizde kalın.' diye, ona gittik. Geceyi orada geçirdik. Sabah dere iner gibi oldu, yine taştı. Bir kez daha taşınca eve su gelmeye başladı. Yağmur yağıyordu yine o ara. Su içeriye doğru gelmeye başladı, ev yattı, biz orada kaldık. Hepimiz bir odada kaldık. Yatak devrildi, annem kardeşlerimi kucakladı, ben de onları tuttum. Biraz sürüklendim, evimizin arkasında fındık ocakları vardı, oraya tutunduk biraz. Çok su geldiği için bırakmak zorunda kaldık, boğulacaktık. Az bir şey sürüklendik, bana odun vurunca onlardan koptum."

Kaplan, suyun kendisini sürüklediğini aktararak, "Alt taraftaki kahvehanenin oradan çıktım. Bir ağaca tırmandım, orada yardım gelmesini bekledim. Askeri helikopter geldi, bizi aldı." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Sabahtan itibaren buraya sürekli bilgi akışı verelim. Ne aşamada olduğumuzu sürekli aileye temin edelim. Onlar da merakta kaldılar." şeklinde ailenin bilgilendirilmesi konusunda Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya talimat verdi.

Ziyarette AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:51
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