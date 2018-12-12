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Bakan Soylu, şehit Uğur Verdi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin eşine başsağlığı dileyen Bakan Soylu, bazı yakınları ile görüştü. Twitter'dan bir mesaj paylaşan Soylu, "Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini, kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:57
Bakan Soylu, şehit Uğur Verdi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, beraberindeki Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve diğer ilgililerle Verdi'nin merkeze bağlı Portakallık Mahallesi'ndeki evine geldi.

Soylu, Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi ve bazı yakınları ile görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette, Rize Müftüsü İsmail Yalçın ve diğer din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehit Emniyet Müdürünün Mersin'de yaşayan annesi Nuran ve babası Ertuğrul Verdi ile bazı yakınları da ziyaretin sürdüğü sırada eve geldi.

Bakan Soylu, yaklaşık 3 saat süren ziyaretin ardından evden ayrıldı.

Twitter'den mesaj yayımladı

Öte yandan Bakan Soylu, ziyaretin sürdüğü dakikalarda, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini, kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:57
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Mersin
  4. Altuğ Verdi
  5. Süleyman Soylu

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