Bakan Soylu Pakistan'da
Pakistan Başbakanı İmran Han, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti17 Aralık 2018 Pazartesi 12:05
İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.
Soylu, resmi ziyaretler kapsamında temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Han ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
Görüşmede sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı.
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