THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bakan Soylu Pakistan'da

Pakistan Başbakanı İmran Han, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:05
Bakan Soylu Pakistan'da

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Soylu, resmi ziyaretler kapsamında temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Han ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:05
  1. görüşme
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. islamabad
  4. Pakistan Başbakanı İmran Han

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından Devlet Aslan'ın yakalanması
    1. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika..
    2. Çukurova Basketbol'un yenilmezliği..
    3. Bağcılar’da hamsi ziyafeti
    4. Kayseri şehitleri anılıyor
    5. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    6. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    7. Jeofizik taramada ilk 100 günlük..
    8. Direnişten Şahlanışa 2023
    9. "Bizim sinemamız da dünya sineması..
    10. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan..
    11. Trabzonspor'dan "VAR" eleştirisi
    12. 'Mavi kategori'deki teröristi teslim..
    13. Erbil Uluslararası Maarif Okulu..
    14. Kod 10.0 Balıkesir’de klavye sesi..
    15. Ekonomistler sanayi üretimi verisini..
    16. Türkiye'nin yerli ve milli..
    17. İrade şart!
    18. Sınırda hareketlilik! Operasyon..
    19. Eruh'ta, PKK'ya ait patlayıcı ve..
    20. Sn. Cumhurbaşkanım
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu