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Bakan Soylu Pakistan'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Şehriyar Afridi ile bir araya geldi- Görüşmede sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
Bakan Soylu Pakistan'da

İSLAMABAD (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ile görüştü.

Soylu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mevkidaşı Afridi ile makamında bir araya geldi.

Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen heyetler arası görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede sınır güvenliği, Pakistanlı polislerin eğitimi, göç ve FETÖ dahil her türlü terör örgütüyle ortak mücadele konuları ele alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi

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