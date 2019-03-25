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Bakan Soylu: Listeleri Kandil verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "325 PKK'lıyı HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Bu memlekette adam mı kalmadı. Bu listeleri kendileri yazmadı. Listeleri Kandil verdi, yoksa bunlar onları tanımazlar" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:27
Bakan Soylu: Listeleri Kandil verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar, 325 PKK'lıyı HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Bu memlekette adam mı kalmadı. Bu listeleri kendileri yazmadı. Listeleri Kandil verdi, yoksa bunlar onları tanımazlar." dedi.

Soylu, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'ye on yıllardır saldırıldığını söyledi.

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bana 'Ahlaksız bir kampanya yürütüyorsun.' diyor." ifadelerini kullanan Soylu, şöyle konuştu:

"Temel Efendi, ahlaksız ben miyim yoksa iki milletvekili için rahmetli Erbakan Hocanın Milli Görüşünü PKK'ya satan sen misin. Kim ahlaksız. Bugün öyle tezgahlar yapıyorlar ki Şanlıurfa'da Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan, kapı kapı Şanlıurfa Belediye Başkanlığını kazanmak için Saadet Partililerle birlikte geziyor. Doğu'da ve Güneydoğu'da iki vilayete bugüne kadar PKK giremedi, sızamadı. Birisi Şanlıurfa diğeri de Adıyaman'dı. İkisine de şimdi Saadet Partisi ile beraber girebilmek için bir senaryoyu ortaya koyuyorlar. Dertleri önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda nifak tohumları ekerek bu memleketi hedefleriyle buluşturmamak ve memleketi rahat ettirmemektir. Başka bir dertleri yok. Bunlar, 325 PKK'lıyı HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Bu memlekette adam mı kalmadı. Bu listeleri kendileri yazmadı. Listeleri Kandil verdi yoksa bunlar onları tanımazlar. Teker teker yukarıdan aşağı yazıp bunlara verdiler."

- "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik"

Soylu, Türkiye'nin oyuna getirilmek istendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Madem bunlar PKK'yı şehirdeki meclislere taşıyacaklar, o halde biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 94 belediyeyi niye bunlardan aldık. PKK'ya yardım ediyorlar, onlara adam gönderiyorlar, bu ülkenin huzurunu bozuyorlar ve milletin vergisini terör örgütlerine gönderiyorlar diye aldık. O zaman biz yanlış yaptık. Kardeşlerim, 31 Mart'ta zayıflarsak ve bir zafiyete uğrarsak Doğu ve Güneydoğu'da valileri sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verirler. Biz bunları geçmişte defalarca gördük. Valilerin ve kaymakamların itibarını altüst ederler. Kaseti tekrar başa sarmayalım. Bir kardeşiniz olarak size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik."

- "Hırsızların da iflahını keseceğiz"

Türkiye'ye pusu kurulduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan ölmüştü. 2018'de ölümler yarı yarıya düştü. Şimdi cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucu satıcılarını da bunların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah da millet de hesabını bize sorsun. Yalnızca terörle uyuşturucuyla değil hırsızlıklarla da uğraşıyoruz. Hırsızların da iflahını keseceğiz."

Mitinge, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ilçe ve belde belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:27
  1. Şanlıurfa
  2. Adıyaman
  3. Aksaray
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  5. miting

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