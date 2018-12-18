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Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa ile görüştü

Görüşmede, terörizmle mücadelede birlikte çalışmaya devam edilmesi konusu ele alındı

18 Aralık 2018 Salı 19:03
Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa ile görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Ali Abdülselam Başağa ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ve Başağa'nın baş başa görüşmesinin ardından iki bakan ve heyetler bir araya geldi.

Görüşmede, terörün her türlüsüyle mücadele, Libya polisinin eğitimleri, bilgi paylaşımının devam ettirilerek terörizmle mücadelede birlikte çalışmaya daha kararlı bir şekilde devam edilmesi ve FETÖ/PDY ile mücadele konuları görüşüldü.

Coğrafi konumu itibarıyla Avrupa'ya yönelen düzensiz göç akımlarının geçiş güzergahı üzerinde yer alan Libya ile yakın çalışma konusundaki kararlılığın dile getirildiği görüşmede, bu doğrultuda izleyen dönemlerde sahil güvenlik alanında yakın çalışma ortamına devam edilmesi konusu da ele alındı.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:03
  1. İçişleri Bakanı Soylu

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