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Bakan Soylu KKTC'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi

07 Şubat 2019 Perşembe 20:31
Bakan Soylu KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle görüştü.

Soylu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek ve dernek üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dursun Oğuz, KKTC Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendisine ilettiği sorunları dinleyen Soylu, Türkiye'ye döndüğünde sorunlarla ilgileneceğini söyledi.

Soylu, daha sonra elçilikten ayrılarak Girne Kapısı ve Surlariçi bölgesinde yürüyüş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:31
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. KKTC Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç
  3. KKTC Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dursun Oğuz
  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği
  5. Murat Zeki Civelek

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