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Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdiği öğrenildi.

18 Aralık 2018 Salı 23:48
Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödeyecek!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir televizyon programında kendisine hakaret ve iftira atıldığı iddiasıyla 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabul edilerek Soylu'nun, Kılıçdaroğlu'na 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.

 

'Açıkça hakaret etmiştir'

Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet dilekçesinde, Soylu'nun 5 Aralık 2017'de katıldığı televizyon programındaki davaya konu olan konuşmalarına yer verilerek, "Konuşma içeriğinde görüldüğü üzere davalı Süleyman Soylu; özellikle 'edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak' şeklinde sözler sarf ederek açıkça vekil edene hakaret etmiştir. Bu sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında görülme şansı bulunmamaktadır. Üstelik davalının hakaret sözleri, alıntılanan bu sözlerle sınırlı kalmadığı gibi aynı zamanda fütursuzca iftira ve tehditte bulunmaktan da geri kalmamıştır" denildi.

Dilekçede Soylu'nun eleştiride bulunma amacıyla hareket etmediği, açıkça ve bilinçli bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun kişilik değerlerini hedef aldığı kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:48
  1. Ankara
  2. kemal kılıçdaroğlu
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