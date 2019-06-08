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Bakan Soylu: Allah Kandil Dağı’nda bayram namazı kılmayı nasip etsin

Esnaf ziyaretinde bulunduğu Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah bu milletin evlatlarına önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı’nın yanı sıra Kandil Dağı’nda bayram namazı kılmayı nasip etsin" dedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 07:20
Bakan Soylu: Allah Kandil Dağı’nda bayram namazı kılmayı nasip etsin

Gaziosmanpaşa General Aldoğan Caddesi’nde vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklara da oyuncak dağıttı. Soylu, vatandaşlardan 23 Haziran’daki seçimler için AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek istedi.

"Kato'da kıldık Kandil'de de bayram namazını kılacağız"

Cuma namazını Karadeniz Merkez Camisi’nde kılan Soylu, cami çıkışında vatandaşlara hitap etti. Üzerindeki sorumluluğu devam ettirmek için 24 saatin 20 saati çaba sarf ettiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi: “Memleketimizin huzurunu, sükununu, birliğini, beraberliğini, çocuklarımıza musallat olan musibetleri ortadan kaldırabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bayramın birinci günü, Allah nasip etti, bayram namazını daha önce teröristlerin yuvası olan, oradan bütün Türkiye’ye melanet yayılan, eğitimlerini gördükleri, lojistiklerini ve mühimmatlarını dağıttıkları ta Şırnak’tan Karadeniz’e kadar her yere etki oluşturmaya çalıştıkları yaklaşık 2 yıldır da Allah’a hamdolsun 5 vakit ezan-ı Muhammedi’nin okunduğu ve ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato Dağı’nda kıldık. Duamız şudur; Allah da millet de şahit. Allah bu milletin evlatlarına önümüzdeki bayramda, bu bayramda kıldığımız Kato Dağı’nın yanı sıra Kandil Dağı’nda bayram namazı kılmayı nasip etsin; bu milleti sıkıntıdan, dertten, elemden, kederden uzak tutsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.”

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 07:18
  1. Şırnak
  2. İstanbul
  3. kandil
  4. süleyman soylu

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