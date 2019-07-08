Bakan Soylu Hırvatistan'da

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Bakan Soylu, resmi ziyaretlerde bulunacağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.

Dr. Franjo Tudman Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Zarko Katic, Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Josip Celic ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Soylu, daha sonra Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği rezidansına geçti.

Büyükelçi Hızlan tarafından verilen brifingin ardından Hükümet Binası'na giden Soylu, burada Hırvat mevkidaşı Davor Bozinovic tarafından karşılandı.

Şeref Defteri'ni imzalayan İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Başbakan Plenkovic ile bir araya geldi.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden heyetlerarası görüşmede, güvenlik ve göç konularının ele alındığı öğrenildi.