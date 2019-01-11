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Bakan Soylu çağrı yaptı: Her anne ve baba bu uygulamayı telefonuna indirsin!

"Sporla Kal Güvende Kal Projesi"yle ilgili etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık. Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin" dedi.

11 Ocak 2019 Cuma 09:32
Bakan Soylu çağrı yaptı: Her anne ve baba bu uygulamayı telefonuna indirsin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  “Sporla Kal Güvende Kal Projesi”yle ilgili etkinliğinde konuştu. Uyuşturucuyla mücadeleyi 2019’da çok daha üst noktaya taşımanın önemini vurgulayan Soylu "Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez. Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım" dedi.

Tüm dünyada uyuşturucu arzında büyük artış olduğuna işaret eden Soylu, uyuşturucunun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini anlattı. 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısının 670 olduğunu belirten Soylu, bunların yüzde 70’inin son 5 yıl içinde listeye dahil edildiğini bildirdi.

"Sayı halen çok az"

“’Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık” “Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için ‘Uyuma’ isimli bir aplikasyon yaptık” diyen Soylu, “Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Henüz bu bir başlangıç ama sayı halen çok az. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin” açıklamasında bulundu.
  

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:32
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