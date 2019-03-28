Bakan Soylu, Hayrat Vakfının yeni ofisinin açılışını yaptı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hayrat Vakfının Hamamönü'ndeki Ankara İletişim Ofisi'nin açılışını yaptı.

Altındağ Hamamönü'nde bulunan Hayrat Vakfının Ankara İletişim Ofisi'nin açılışına katılan Soylu, vakfın, birçok hayırlı ve olumlu meselenin altında imzası olduğunu söyledi.

Soylu, "Hayrat Vakfının el attığı meseleler bizim tarihimizin, milletimizin uzun zamandır ve büyük bir mücadeleyle bugüne kadar taşıdığı ve köklerimizle bizi buluşturacak meselelerdir. Neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Sadece bu topraklara değil, etraf coğrafyamızda da iyi işler yaptılar." ifadesini kullandı.

Vakfın, milletin geçmişiyle, geleceğini bütünleştirmek için çalıştığını, yeni ofisin bu çalışmaları pekiştirmek için önemli bir görev üstleneceğini dile getiren Soylu, ofisin hayırlar getirmesini temenni etti.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından vakfın açılış kurdelesini beraberindekilerle kesen Soylu, vakfı ziyaret etti.