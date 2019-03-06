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Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir."

06 Mart 2019 Çarşamba 13:12
Bakan Soylu: "Halihazırda faili meçhul kadın cinayeti yoktur. Suçluların yüzde 82,4’ü yakalanmış, yüzde 16,2’si olayı müteakip intihar etmiştir."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:12
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