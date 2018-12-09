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Bakan Soylu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na katılmak için bulunduğu Fas'ın Marakeş şehrinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

09 Aralık 2018 Pazar 23:10
Bakan Soylu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bab Ighli Konferans Merkezi'nde düzenlenen açılış kokteyline katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Guterres'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, daha sonra Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder'le görüştü.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:10
  1. süleyman soylu
  2. Antonio Guterres
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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