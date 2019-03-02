0553 313 94 23

Bakan Soylu, gençlerle türkü söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’ni ziyaret ederek gençlerle birlikte türkü söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:10
Bakan Soylu, gençlerle türkü söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’ni ziyaret ederek gençlerle birlikte türkü söyledi.



İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Çınar ilçesini ziyaret ettikten sonra merkeze geldi. Yenişehir ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’ni ziyaret eden Bakan Soylu, burada gençlerle bir araya geldi. Gençlerin söylediği Kırklar Dağı şarkısına eşlik eden Bakan Soylu, daha sonra sordukları sorulara cevap vererek sohbet gerçekleştirdi.


Bakan Soylu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından kentten ayrılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 00:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM’de tankere çarpan kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
    1. TEM’de tankere çarpan kamyonda sıkışan..
    2. Bakan Soylu, gençlerle türkü söyledi
    3. ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava..
    4. Tebrizli taraftarlardan "Karabağ..
    5. İsmail Erdem: “Sivil toplum..
    6. Rusya Suriye’deki Rukban kampına 15..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2019
    8. Çavuşoğlu açıkladı: Suriye ve Irak'ın..
    9. Artvin’de özel harekat polislerini..
    10. İsmet Yıldırım, gündüz esnafı ziyaret..
    11. Köprüler bağımlılığa dikkat çekmek..
    12. Tunceli’de Skorsky bu kez para yutan..
    13. Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı
    14. Bakan Kasapoğlu, Kula’da aday tanıtım..
    15. Afganistan'da askeri üsse saldırı: Çok..
    16. 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    17. Akşener: Bizi bir çukura itmeye..
    18. Maçın ardından
    19. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    20. Uluslararası Demokrat Birliği’nden..
    21. Maduro talimatı verdi: Venezuela..
    22. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    23. Ankara’da Rumeli rüzgarı
    24. Almanya'da 'Suudi Arabistan'..
    25. "Bundan sonra siyaset iki aksta..
    26. Binali Yıldırım, üniversiteli..
    27. Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin..
    28. BM'den Bangladeş'e "Arakanlılara..
    29. Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
    30. Bülent Korkmaz: “Hayal kırıklığına..
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur