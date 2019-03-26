İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'nün iti üç gün önce havladı Amerika'dan. Duydunuz değil mi? Dedi ki; 'AKP ile MHP'ye oy vermeyeceksiniz.' Peki, aynı şekilde Kandil'in itleri havlıyorlar mı, onlar da aynısını söylüyorlar mı? E tamam, bir arada çıksınlar. Korkuyorlar, çünkü foyaları meydana çıkacak" açıklamasında bulundu.

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