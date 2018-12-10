Bakan Soylu Fas'ta

MARAKEŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ve Uluslararası Göç Politikaları Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü.

Soylu, Fas'ın Marakeş kentindeki Bab Ighli Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı"ndaki konuşmasının ardından ikili görüşmelere geçti.

Soylu, Basil, Hussen ve Spindelegger ayrı ayrı görüştü.