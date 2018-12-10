Bakan Soylu Fas'ta

MARAKEŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç, Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos ve Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas ile görüştü.

Soylu, Fas'ın Marakeş kentindeki Bab Ighli Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı"ndaki konuşmasının ardından ikili görüşmelere geçti.

Soylu, burada Bozinoviç, Avramopulos ve Vitsas ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan da yer aldı.