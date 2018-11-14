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Bakan Soylu, El Bab'daki askerlerle görüntülü konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin El-Bab kentinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan askerlere, kendilerini ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül aracılığıyla yaptığı görüntülü telefon görüşmesiyle seslendi. Soylu, "Bizler miras olarak orada başka bir şey bırakıyoruz. İnsanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz ve biz buna minnettarız ve müteşekkiriz" dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
Bakan Soylu, El Bab'daki askerlerle görüntülü konuştu

Gaziantep'e kısa süre önce atanan Vali Davut Gül, El-Bab'da bulunan Jandarma ve Kara Kuvvetleri unsurları ile bölgede İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nce yürütülen çalışmaları inceledi. Esnaf ve yerel meclisi ziyaret eden Vali Gül, karakolları ve Türkiye tarafından sağlanan hizmetleri denetledi, askerlerle karavana yedi.

Vali Gül, daha sonra askerlerle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı, bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Soylu görüntülü arama ile askerlere seslenerek hepsine teşekkür ettiğini bildirdi. Vali Gül'ün ziyaretini önemsediğini kaydeden Soylu "Görev alır almaz El-Bab'da o bölgede oranın sükûneti, huzuru için milletimizin vicdanını oraya yansıtan bütün kahramanlarımızı ziyaret etmenizden dolayı sizi çok tebrik ediyorum. Orada bulunan unsurlarımızın yaptıkları görev aslında hem ülke olarak göğsümüzü kabartıyor hem de dünyaya vicdanın nasıl hakim olabileceğini ve huzursuzluğun nasıl huzura dönüşebileceğini gösteriyorlar. Orada görev yapanlara hem milletimizin hem bizlerin duası sonsuzdur" dedi.



Sınır ötesinde görevli askerlerin ortaya koyduğu çabanın dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"81 milyon vatandaşımızın da duası sizinle birlikte. 81 milyonun dışında milyonlarca insan var ki görevinizin vazifenizin kutsiyetini anlayıp, güzelliğini anlayıp, hep sizinle beraber oluyorlar ve ailelerinden uzak, evlerinizden barklarınızdan uzak, orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakârlık ve erdem, tarih boyunca önemli bir şekilde yâd edilecektir. Bizler miras olarak orada başka bir şey bırakıyoruz. İnsanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz ve biz buna minnettarız ve müteşekkiriz. Bir taraftan terörle mücadele ediyorsunuz, diğer taraftan da asayişi temin edeceklere destek veriyorsunuz. Bunun da farkındayız, Allah gayretinizi daim etsin."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
  1. Bakan Soylu El Bab'daki askerlerle görüntülü konuştu
  2. İçişleri Bakanı
  3. Süleyman Soylu
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  5. EL Bab
  6. Askerlerle görüntülü konuşma

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