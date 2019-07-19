0553 313 94 23

Bakan Soylu: "Düzce’de 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldi"

Düzce(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Düzce’de 7 kişinin kayıp olduğunu belirterek, “6 helikopter ve emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir” dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:01
Bakan Soylu: "Düzce’de 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldi"

Düzce(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Düzce’de 7 kişinin kayıp olduğunu belirterek, “6 helikopter ve emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Düzce’ye geldi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve kurum müdürlerinden brifing alan Bakan Soylu, ardından basın açıklaması yaptı. 7 kişinin selde kaybolduğunu dile getiren Soylu, “Öncelikle geçmiş olsun. Dün akşam saat 20.30 gibi başlayan aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan heyelanlara neden oldu. Yaklaşık şu ana kadar 24 ayrı birim etkilendi. Bu ayrı 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığı ve saat 16.00 itibariyle 4’ü çocuk, 2’si kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldikten sonra Esmahanım Köyü’nde Akçakoca’da arkadaşlarımızın çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirildi. Ben arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Bu akşam itibariyle herkes, Sayın Valimizin koordinatörlüğünde tüm birimler gayret içerisinde oldular. 4 helikopter, ardından 2 helikopter daha toplam 6 helikopter ve yine bizim emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Yarın sabah itibariyle özellikle bahsedilen ırmak ve dere boyunca bir çalışma gerçekleştirecekler. Elbette ki aşırı yağıştı. Yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. 1 yılda Düzce’ye düşebilecek yağışın belli bir alanda 24 saatte düşmesini ölçü olarak belki değerlendirebiliriz. Tüm görevlilerimiz gerek maddi hasarlar konusunda, gerekse diğer hasarlar konusunda arkadaşlarımız yarın sabah itibariyle çalışmalarını başlatacaklar. Yine bu da arama ile ilgili her nokta ile her noktaya ulaşım ve o köylerde mahsur kalanların tamamı 135 kişi gerek toplu barınma yerlerinde gerekse şu anda hepsinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle barındırılıyor. Yine diğer köylerde bu konuda kalmak isteyenlere gıda yardımı, su yardımı yapılıyor. En son aldığımız haber köylere ulaşım söz konusu değil şu anda yarın öğlene kadar tüm köylerimize ulaşacağız” dedi.


Basın toplantısının adından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Akçakoca’ya geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet talebi reddedildi
    1. ABD'li milyarder Epstein'ın kefalet..
    2. Ahmet Davutoğlu: Benden bir talebi oldu
    3. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    4. Libya’daki uluslararası havalimanına..
    5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    6. Kamyonet park halindeki araçlara..
    7. Türkiye Aile Meclisi'nden İstanbul..
    8. Trump'ın insansız hava aracı..
    9. İsmimin esmasının anlamı nedir?..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023..
    12. Diyarbakır’da iki grup arasında..
    13. Bakan Soylu: "Düzce’de 7..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2019
    15. "AB bir kez daha Türkiye’ye yönelik..
    16. Seri'den Galatasaray taraftarına mesaj
    17. MHP'den Davutoğlu'na sert tepki: Asıl..
    18. 2019-2023 dönemini kapsayan 11...
    19. DÜZELTME - "Voleybol: 16 Yaş Altı..
    20. Nijerya’dan kaçırılan Türk gemisiyle..
    21. "Buraya eşim ve çocuğum girmez.....
    22. Fas'ta kadın turistlerin öldürülmesi..
    23. Uçakta olay çıkaran kadın yolcuya 600..
    24. 4. gemiyi duyan Rumlar: Türkiye’nin..
    25. Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya..
    26. Erbil saldırısını düzenleyenlerden..
    27. “Kürdistan” yazılı atkıyla fotoğraf..
    28. Erbil saldırısının faillerinden..
    29. U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda..
    30. Kongo'da elini yıkamayana asker..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp uyarısı: Bu kadar sazanın olduğu...
    Ebubekir Sofuoğlu'ndan FaceApp uyarısı: Bu kadar sazanın olduğu...