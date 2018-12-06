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Bakan Soylu: "Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti, Erzincan'da emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirdi."

06 Aralık 2018 Perşembe 11:06
Bakan Soylu: "Dün zamanın en büyük yakalaması gerçekleşti, Erzincan'da emniyet müdürlüğümüze bağlı ekipler 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirdi."
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:06
  1. Erzincan
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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