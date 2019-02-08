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Soylu acı haberi paylaştı: 14 vatandaşımızı kaybettik!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kartal'daki çöken bina ile ilgili acı haberi verdi. Soylu şu ana kadar 14 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

08 Şubat 2019 Cuma 14:50
Soylu acı haberi paylaştı: 14 vatandaşımızı kaybettik!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Soylu açıklamasında "Şu ana kadar ilk andaki süratiyle hızıyla aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımız da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik" ifadelerini kullandı.

İşte Kartal'da çöken binanın enkaz içinden görüntüleri

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:50
  1. Süleyman Soylu
  2. Kartal
  3. çöken bina
  4. ölü sayısı
  5. enkaz

YORUM YAZ

  • zangoç-zangoç,-joseph-jozephzangoç-zangoç,-joseph-jozeph8 dk önce
    deprem olmadan bina çöküp ölen oluyorsa,deprem olsa kimbilir kaç kişi istanbulda ölecek.... hükümet güven vermiyonsunuz... milletin telefonlarını dinlemeye alıp,işi eğlenceye olanlar,gıda fiyatları,sokaklarda uyuşturucudan zombiye donen gençler... vs. ne olacak bu memleketin hali.millet 16 yıldır size güvenmek için elinden geleni yaptı ama siz yapamadınız.kaşıkla verip,kepçeyle aldınız.size kim dedi elektiriklerin bilmem neyini özelleştirin diye.özelleştirmeninde bir politikası var.ekonomik olarak millete inemediniz gitti.bu sefer istifaya çağırsak,yanlış anlaşılıyor.bizde ne yapacağımızı şaşırdık.

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