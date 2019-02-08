Soylu acı haberi paylaştı: 14 vatandaşımızı kaybettik! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kartal'daki çöken bina ile ilgili acı haberi verdi. Soylu şu ana kadar 14 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'daki çöken bina ile ilgili son bilgileri paylaştı. Soylu açıklamasında "Şu ana kadar ilk andaki süratiyle hızıyla aynı şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik. 14 vatandaşımız da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik" ifadelerini kullandı. İşte Kartal'da çöken binanın enkaz içinden görüntüleri

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