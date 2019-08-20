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Bakan Soylu canlı yayında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1)- "Üç belediye başkanı hakkında terör örgütüne yardım etmek, terör propagandası yapmak ve üye olmaktan soruşturma ve kovuşturma var. Bir tanesi çıkıp da 'ben terör örgütünün üyesi değilim' dedi mi? Hiçbirinden bir ses çıkmadı hala, çıkamaz da..." - "HDP'nin kapatılıp kapatılmaması yargının kararıdır"- "Bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık"

20 Ağustos 2019 Salı 23:34
Bakan Soylu canlı yayında

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Üç belediye başkanı hakkında terör örgütüne yardım etmek, terör propagandası yapmak ve üye olmaktan soruşturma ve kovuşturma var. Bir tanesi çıkıp da 'Ben terör örgütünün üyesi değilim' dedi mi? Hiçbirinden bir ses çıkmadı hala, çıkamaz da..." dedi.

Soylu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyım atama kararına ilişkin, alınan kararın siyasi bir karar olmadığını, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu kaydetti.

"Terör örgütü belediyeleri kendine hizmet eden bir merkez haline getirecek, oradan kendine finansal, insani ve lojistik gibi kaynaklar gerçekleştirmeye çalışacak. Devlet bunu görecek, mahkemeler bu konuda dava açacak. Biz ne yapmalıyız? İki gündür Türkiye bunu tartışıyor." diyen Soylu, 3 belediye başkanı hakkında terör örgütüne yardım etmek, terör propagandası yapmak ve üye olmaktan soruşturma ve kovuşturma olduğunu dile getirdi.

Soylu, "Bir tanesi çıkıp da 'ben terör örgütünün üyesi değilim' dedi mi? Hiçbirinden bir ses çıkmadı hala, çıkamaz da... Polisi öldüren teröristin mezarını ziyaret ediyor. Bu bir kamu görevlisi. Anayasanın 127. Maddesinin bize verdiği yetkiyle, terör örgütüyle bağlantısını gördüğümüz zaman bununla ilgili suç duyurusu yaparız. Bana, 'bir tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin' diyor. Terörle iltisakını bulup, aldığınız andan itibaren oradaki yapı tamamen sizin geçici bir başkanvekili atamanızı getiriyor. Bir vali, kaymakam veya dışarıdan da birini atayabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Mahkemeler tamamlanıp, belediye başkanları ceza alırsa yeniden seçimlerin yapılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Adam aldı parayı aktardı dağa, bunun sorumlusu ben olmayacak mıyım, bana sormayacak mı bu millet, 'sen ne iş yapıyorsun, biz sizi niye getirdik?' demeyecek mi? Bütün bunlara sessiz mi kalalım? Ahmet Türk içeriden niçin çıktı? Sağlık sebebiyle çıkan bir kişi adalet yürüyüşüne katıldı sonra partisinin belediye başkanı oldu. Göz mü yummalıyız? İçeriden sağlık sebepleri üzerinden hile yaparak çıktı. Diyarbakır manevi kültürümüzün en güçlü vilayetidir. Şimdi Diyarbakır'da sahabeler var. İki tane peygamber var. Böyle bir şehirde sahabe ismini çıkaracaksın, bir terörist ismini koyacaksınız. Biz de yönetme yetkisini vatandaşın verdiği biri olarak, 'tamam siz bunları yapabilirsiniz' mi diyelim? Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti. Biz neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz, bu insanlar bu iklimi oluşturuyor. Diyarbakır, Vanlı ve Mardinli kardeşlerimiz, 'biz bunların ne yaptıklarını biliyoruz, bunların yönetme kabiliyeti yok, hizmeti ilk kez bu kayyımlarla yaşadık' diyorlar. Bunu oradaki vatandaş söylüyor."

"İki günden bu yana 'siz PKK ile berabersiniz' diyoruz. Bir tanesi de çıkıp 'hayır' demiyor. HDP, bugün PKK'nın söylediği çizginin bir milim dışına çıkamayacak bir kabiliyete sahiptir. Bunu bu kadar açık söylüyorum." diyen Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"HDP'nin kapatılıp kapatılmaması yargının kararıdır. Iğdır belediye başkanını niçin görevden almadık? Eğer suçu yoksa almıyoruz, niye alalım? Biz kanuna kurala, yaptığı işlere ve karşı karşıya kaldığı soruşturmalara bakıyoruz. AK Partili belediye bir başka işle karşı karşıya olduğu zaman aldık. İçişleri Bakanlığım döneminde bir kaç AK Partili belediyeyi de aldım, bir kaç CHP'li ve MHP'li belediyeyi de aldık. MHP'den hiç bir itiraz gelmedi, 'bu adamı neden aldınız?' denmedi. Burası demokratik, hukuk devletidir. Seçilmiş diye hukuk kurallarını kimse istismar edemez. Hepimiz hukuk içinde kalmak zorundayız. Hukuktan başka sığınacağımız liman yoktur."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:34
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  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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